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"حماس" تنفى أى تصريحات حول المفاوضات بين تركيا وإسرائيل لتطبيع العلاقات

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"حماس" تنفى أى تصريحات حول المفاوضات بين تركيا وإسرائيل لتطبيع العلاقات "حماس" تنفى أى تصريحات حول المفاوضات بين تركيا وإسرائيل لتطبيع العلاقات
نفت حركة حماس ما نسبته إحدى الصحف الصادرة فى لندن إلى مصادر فى الحركة حول تخلى تركيا عن شرط رفع الحصار عن غزة فى المفاوضات الجارية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وقالت حماس - فى بيان صحفى على لسان الناطق باسمها سامى أبو زهرى اليوم الأربعاء - إنها تنفى ما نسبته صحيفة (رأى اليوم) إلى مصادر من حماس حول المفاوضات التركية بشأن رفع الحصار عن غزة، وتؤكد أن أيا من قياداتها أو مسؤوليها لم يدلوا للصحيفة بأى تصريحات بهذا الشأن.

ودعت الحركة صحيفة "رأى اليوم" إلى التوقف عما وصفته بـ"التشهير" بحركة حماس والأطراف المناصرة للشعب الفلسطينى.

وكانت صحيفة "رأى اليوم" التى تصدر فى لندن قد نقلت عن مصادر فى حماس قولها إن تركيا تخلت عن موقفها السابق فى اشتراط رفع الحصار عن قطاع غزة لحدوث أى تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، وإنها ستتخذ إجراءات مشددة ضد مسؤولى حماس فى تركيا من حيث تقليص وجودهم وتحركاتهم فى المرحلة المقبلة.

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مصر 365