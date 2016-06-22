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تجديد حبس وزير التنمية المحلية الأسبق بتهمة التخابر مع دولة أجنبية

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تجديد حبس وزير التنمية المحلية الأسبق بتهمة التخابر مع دولة أجنبية تجديد حبس وزير التنمية المحلية الأسبق بتهمة التخابر مع دولة أجنبية

حبس محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق

جددت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، حبس محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق، واثنين آخرين، 45 يومًا بتهمة التخابر مع دولة أجنبية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، في مقدمتها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

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