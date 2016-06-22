الأمن العام يضبط 315 قضية مخدرات و29 ألف هارب من أحكام قضائية خلال 24 ساعة

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، بالاشتراك مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى.

ونجحت الحملات الأمنية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 315 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، و10متهمين بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، وسجين هارب من السجون، و94 متهما مطلوب ضبطهم فى قضايا متنوعة، و512 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 5 سيارات مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 29004 أحكام قضائية متنوعة.

ـ ضبط 1198 قضية مخدرات وكشف غموض 62 حادثا جنائيا خلال أسبوع