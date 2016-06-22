«الوزراء»: استبدال 44 قطعة أرض من الأوقاف للتعليم لبناء مدارس بـ 10 محافظات

وافق مجلس الوزراء على استبدال عدد (44) قطعة أرض من الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بمحافظات (دمياط – الدقهلية – الشرقية – القليوبية – الغربية – المنوفية – الجيزة – بنى سويف – الفيوم – المنيا)، لصالح وزارة التربية والتعليم لبناء العديد من المدارس عليها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، في إطار الجهود المبذولة لتوفير أراضى بمختلف المحافظات لتنفيذ المشروع القومى لبناء عدد من المدارس الجديدة، وهو ما سيسهم فى تقليل كثافة الطلاب بالفصول الدراسية، والعمل على إلغاء نظام الفترات، هذا بالاضافة إلى سد احتياجات المناطق المحرومة.