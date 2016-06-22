بابا الفاتيكان يزور أرمينيا الجمعة المقبل

أعلن الفاتيكان أن البابا فرانسيس سيزور أرمينيا لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وأوضح الفاتيكان – فى بيان نقلته شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم، الأربعاء، أنه من المقرر أن يقوم البابا فرانسيس بزيارة المتحف والنصب التذكاري “تزيتزرناكابرد” والمعروف فى أرمينيا بـ”النصب التذكاري للإبادة الجماعية”، إلى جانب زيارة دير خور فيراب الموجود على سفوح جبل أرارات بالقرب من الحدود التركية، وإطلاق الحمام كرمز للأمل من أجل السلام والمصالحة فى المنطقة.

يشار إلى أنه من المقرر أن يقوم البابا فرانسيس في شهر سبتمبر المقبل بزيارة كل من جورجيا وأذربيجان.

أ.ش.أ