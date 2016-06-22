ضبط 3 سيدات سرقن مشغولات ذهبية بعد مغافلة صاحب المحل بالسيدة

تلقى المقدم علاء خلف الله رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من "كرم ع ع" 31 سنة، صاحب محل للمصوغات الذهبية، بقيام سيدتين " أدلى بأوصافهما التقريبية " بالدخول للمحل ملكه وادعائهما رغبتهما في شراء وتبديل بعض المصوغات الذهبية وعقب انصرافهما اكتشف سرقة مشغولات ذهبيةعبارة عن " غوايش ودبل " وزنت 150 جرام، تقدر ثمنها بحوالي 55 ألف جنيه.
وعلى الفور تم وضع خطة بحث وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عزة ح س" 42 سنة، ممرضة بمستشفي أم المصريين والسابق اتهامها في 3 قضايا آخرها 4455 لسنة 2011م أول 6 اكتوبر " سرقة وسائل نقل " ك والمحكوم عليها في 37 حكم حبس جزئي " إيصال أمانة " بإجمالي حبس 14 سنة , 10 شهور، و" سحر م ع " 33 سنة، ربة منزل، والمحكوم عليها في 4 حكم حبس جزئي " ايصال أمانة " بإجمالي حبس 4 سنوات ، و "رقية م ت" 54 سنة، ربة منزل والمحكوم عليها في حكمين حبس جزئي " سرقة , إيصال أمانة " بإجمالي حبس 3 سنوات , 6 شهور.
وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهن وبحوزتهن المسروقات، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة، واقتصر دور الثالثة على التواجد خارج المحل للمراقبة ، و بعرض المضبوطات على المجني عليه تعرف عليها واتهمهن بالسرقة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .
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