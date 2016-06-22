ضبط 3 سيدات سرقن مشغولات ذهبية بعد مغافلة صاحب المحل بالسيدة

نجح رجال مباحث السيدة زينب فى كشف ملابسات واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية، والذي تبين أن 3 سيدات وراء ارتكاب الواقعة أثناء شرائهن وتبديل بعض المصوغات، حيث سرقن عددا من المشغولات بعد مغافلة صاحب المحل، فتم ضبطهن وإعادة المسروقات وإحالتهن للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى المقدم علاء خلف الله رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من "كرم ع ع" 31 سنة، صاحب محل للمصوغات الذهبية، بقيام سيدتين " أدلى بأوصافهما التقريبية " بالدخول للمحل ملكه وادعائهما رغبتهما في شراء وتبديل بعض المصوغات الذهبية وعقب انصرافهما اكتشف سرقة مشغولات ذهبيةعبارة عن " غوايش ودبل " وزنت 150 جرام، تقدر ثمنها بحوالي 55 ألف جنيه.

وعلى الفور تم وضع خطة بحث وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عزة ح س" 42 سنة، ممرضة بمستشفي أم المصريين والسابق اتهامها في 3 قضايا آخرها 4455 لسنة 2011م أول 6 اكتوبر " سرقة وسائل نقل " ك والمحكوم عليها في 37 حكم حبس جزئي " إيصال أمانة " بإجمالي حبس 14 سنة , 10 شهور، و" سحر م ع " 33 سنة، ربة منزل، والمحكوم عليها في 4 حكم حبس جزئي " ايصال أمانة " بإجمالي حبس 4 سنوات ، و "رقية م ت" 54 سنة، ربة منزل والمحكوم عليها في حكمين حبس جزئي " سرقة , إيصال أمانة " بإجمالي حبس 3 سنوات , 6 شهور.

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهن وبحوزتهن المسروقات، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة، واقتصر دور الثالثة على التواجد خارج المحل للمراقبة ، و بعرض المضبوطات على المجني عليه تعرف عليها واتهمهن بالسرقة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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