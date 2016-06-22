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رائحة السيارات الجديدة خطر على صحتك.. خطوات لضمان سلامتك

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رائحة السيارات الجديدة خطر على صحتك.. خطوات لضمان سلامتك رائحة السيارات الجديدة خطر على صحتك.. خطوات لضمان سلامتك
كشف تقرير نشره الموقع الأمريكى "healthy-holistic-living" أن رائحة السيارة الجديدة واستنشاق المركبات العضوية المتطايرة بها تكون سامة وخطيرة على الصحة، حيث إن الرائحة التى تتواجد فى تركيب السيارات الجديدة عبارة عن مواد كيميائية ومركبات عضوية متطايرة.

ومن المعروف أن المركبات العضوية المتطايرة قد تسبب العديد من المشاكل البيئية والصحية خاصة تلوث الهواء فى الأماكن المغلقة.

وفقا للتقرير فقد أظهر الباحثون أن تركيز المركبات العضوية المتطايرة داخل السيارات الجديدة يكون فوق مستوى الحد الأقصى المقترح من المركبات العضوية المتطايرة فى الأماكن المغلقة.

كما وجد أن هناك آثارا جانبية عند التعرض للمركبات العضوية المتطايرة على المدى البعيد وتشمل مشاكل فى الكبد والكلى والغدة الدرقية والجهاز التنفسى والعصبى، وأيضا إصابة الأطفال بالعيوب الخلقية، كما أن المركبات العضوية المتطايرة تكون مرتفعة خلال أول 6 أشهر منذ شراء السيارة.

وذكر التقرير بعض الأعراض الفورية المحتملة عند التعرض لرائحة المركبات العضوية المتطايرة وتشمل: تهيج فى العينين والجهاز التنفسى والاضطرابات البصرية ومشاكل فى الذاكرة والدوخة والصداع وحساسية الجلد والغثيان ونزيف فى الأنف حاد.

ويقدم التقرير بعض الخطوات التى يمكن اتباعها لتقليل التعرض للمركبات العضوية المتطايرة والتخلص من الرائحة:

1- واحدة من أفضل الحلول لتجنب المواد المتطايرة شراء سيارة مستعملة، فهى لن تكون فقط أرخص، لكن رائحة المركبات العضوية المتطايرة لن تكون موجودة.

2- إذا كنت تريد شراء سيارة جديدة يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة للحفاظ على صحتك أكثر أمانا، فقبل شراء سيارة بعض الشركات تأخذ بعض الخطوات للحد من المواد الكيميائية والمركبات العضوية المتطايرة فى السيارة، فيجب التحقق من الشركات التى تقدم شهادة من قبل مصدر موثوق لضمان نوعية جودة الهواء الداخلى فى السيارة.

3- يجب معرفة تاريخ إنتاج السيارة، والأفضل شرائها بعد مرور أكثر من 6 أشهر، حيث تكون السموم تلاشت.

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