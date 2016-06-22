بالفيديو: داوود الشريان يقطع اتصال أحلام بعد وصفها عادل كرم بالحشرة

اضطر الإعلامي داوود الشريان لإغلاق الهاتف بوجه الفنانة الإماراتية أحلام، بعدما وجهت إساءة بالغة لضيفه الفنان والمذيع اللبناني عادل كرم، ووصفته بالحشرة، وحذرها الشريان مكرراً بضرورة احترام ضيفه ، ولكنها رفضت الالتزام فقطع الخط مباشرة.

الشريان بحلقة الأمس عرض على ضيفه اللبناني عادل كرم قبول مداخلة من الفنانة أحلام على خلفية صراع ممتد بينهما منذ شهور تبادلا فيه السخرية والإهانة ، وكانت المفاجأة بقبول عادل كرم وترحيبه بمكالمة أحلام، التي بادرت سريعاً بوصف كرم بالحشرة، وهنا تدخل الشريان مطالباً منها احترام ضيفه وإلا سيقطع الاتصال، ولكنها رفضت الإنصات لطلبه، فما كان منه الا إغلاق الخط بوجهها في واقعة غير مسبوقة للفنانة التي تنعت نفسها بلقب الملكة.

الشريان وجه اعتذاره لعادل كرم الذي التزم الصمت طوال المكالمة ولم يعقب، بينما توجهت أحلام لحسابها على "تويتر" لتستكمل ما كنت تود قوله، واتهمت صراحة عادل كرم بإهانة الخليج، ورفضت إغلاق الهاتف بوجهها قائلة: يعني لما سمحوا لي بمداخله في #الشريان وش كانوا يتوقعون اعزمه على السحور هههههههه، هم عارفين الزبده والزبده #انتهت_الحلقه مع الحشره.

اضافت بتغريدة تالية: يقول انبسطت قول تبلعمت #الشريان #الحشره_عادل_كرم ضيف #الشريان واعتذر للحشره لاني نعت #عادل_كرم باسمها.

واختتمت قائلة: يمكن انا متسرعة لأَنِّي طبيعية لا اعرف التلون كالثعابين بس سعيده بنفسي #سؤال_للشريان مع محبتي الكبيرة له ؟؟؟!!!!

تري هل تتجدد أزمة أحلام مع الاعلام اللبناني بعد هذه المداخلة المسيئة؟

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