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رنا شميس تنفصل عن زوجها لتعيش قصة حب شفافة

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الأربعاء 22-06-2016 17:19

تقوم الفنانة رنا شميس بتصوير دورها في المسلسل التليفزيوني «الرابوص»، وعن دورها في العمل، قالت رنا في تصريح خاص لموقع «سيدتي»: العمل يعتبر الأول من نوعه في الدراما العربية، يتناول قضايا الحياة الاجتماعية والواقعية المعيشة في حياتنا؛ مضافاً إليه التشويق والرعب، دوري في العمل أن أجسد شخصية وصال، وهي فتاة متزوجة من رجل يضطهدها بشكل دائم، ولكنها تسكت ولا تستطيع فعل أي شيء؛ لأنها لا تملك أي مكان تذهب إليه، ولا يوجد لديها أهل، تعمل وصال ممرضة، وبسبب خطأ طبي تطرد من العمل؛ لتأتيها فرصة عمل عن طريق جارتها وهي ممرضة، عند أحد الرجال الأثرياء ولكن بشرط أن الإقامة عنده، وتوافق وتبدأ العمل، ومن هنا تنشأ قصة حب لا تتجاوز النظرات، وضمن الأحداث تنفصل وصال عن زوجها الذي يحاول سرقة فيلا الرجل الثري، ولكن وصال تطلق النار عليه.

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سيدتي