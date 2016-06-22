مدير الكلية الحربية: لا وساطة بالكليات العسكرية.. وعلى الطلاب الصدق فى بياناتهم

قال اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية يتمتعون بإقامة كاملة، ويتم توفير التغذية والملبس، وفقا لمعايير علمية دقيقة، إلى جانب توفير الرعاية الطبية لهم، والأنشطة العلمية، والمعدات المعملية.

وأوضح مدير الكلية الحربية على هامش إعلان قبول دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، أن الطلبة الأوائل فى الكليات والمعاهد العسكرية يتم إيفادهم إلى بعثات علمية للكليات والمعاهد العسكرية فى الخارج، بالإضافة إلى حصول الطلبة على وحدات سكنية عقب تخرجهم من صندوق إسكان القوات المسلحة.

وأوضح مدير الكلية الحربية أن الطالب يتمتع بكافة بمزايا اجتماعية عديدة، بالإضافة إلى التمتع بالنوادى والفنادق المملوكة للقوات المسلحة فى مختلف المحافظات.

ونصح مدير الكلية الحربية الطلبة المتقدمين بعدم الكذب أو التجمل أثناء كتابة بياناتهم فى ملف القبول، خاصة أن هذه الملفات يتم مراجعتها بعناية ودقة، وطالبهم بالاهتمام باللياقة البدنية.

ووجه مدير الكلية الحربية رسالة للطلاب قائلا: "اختبارات القبول بالكيات العسكرية مسابقة ومنافسة شريفة بينهم، ويجب على كل طالب أن يبذل قصارى جهده لنيل شرف الالتحاق بها، فليس من ينجح ويجتاز الاختبارات فقط يتم قبوله، ولكن المتميز فى كافة الاختبارات، وتقييم الطالب يتم منذ اليوم الأول لتقدمه بملف قبوله، والانضباط فى المواعيد والمظهر العام يؤثران أحد أهم عوامل تقييم الطالب.

>وأضاف: مدير الكلية الحربية: "لا وساطة مطلقا فى الكليات والمعاهد العسكرية، وأحذر ممن يحاولون البحث عن وساطة للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية، ونقبل كل أبناء الشعب المصرى من جميع فئاته.