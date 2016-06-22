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قوات ليبية تتقدم فى مواجهة مقاتلى داعش فى سرت

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قوات ليبية تتقدم فى مواجهة مقاتلى داعش فى سرت قوات ليبية تتقدم فى مواجهة مقاتلى داعش فى سرت
قالت قوات متحالفة مع حكومة الوحدة الليبية إنها حققت مكاسب مهمة فى مناطق سكنية من سرت يوم الثلاثاء ‭‭21‬‬ يونيو بينما تقاتل لطرد تنظيم داعش من معقله الساحلى.

وقال رضا عيسى المتحدث باسم الكتائب المدعومة من إنها تؤمن حى "700" إلى الجنوب من وسط سرت كما سيطرت على أراض إلى الغرب من وسط المدينة. وأضاف عيسى أن 16 من عناصر الكتائب قُتلوا وأُصيب 60 فى اشتباكات أمس.

وشنت كتائب مُشَكَلة بالأساس من مقاتلى مدينة مصراتة بغرب ليبيا حملة ضد داعش قبل شهر وتقدمت بسرعة من الغرب قاصدة سرت.

وخلال الأسبوع الماضى واجهت تلك الكتائب هجمات مضادة من المقاتلين المتشددين المتحصنين داخل المدينة والذين وضعوا قناصة وزرعوا ألغاما وسيارات مفخخة فى محاولة لإجبار الكتائب على التراجع.

وقال عيسى أن القوات المدعومة من الحكومة سيطرت على مخزن ذخائر آخر من قبضة داعش.

وتسعى حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة لتوحيد الفصائل الليبية منذ وصولها لطرابلس فى مارس الماضى وأنشأت العديد من غرف العمليات فى محاولة لتنسيق الحملة ضد داعش فى سرت.

وأجبرت قوة أخرى متحالفة مع حكومة الوفاق وتسيطر على عدد من منشآت النفط الرئيسية فى ليبيا مقاتلى داعش على التراجع إلى شرق سرت ونجحت فى استعادة العديد من القرى من قبضة التنظيم المتشدد.
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مصر 365

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