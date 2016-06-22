أخبار سوريا.. داعش يشن هجوما عنيفا على منطقة الصوامع بتدمر

أفاد نشطاء سوريون، اليوم الأربعاء، بأن تنظيم داعش شن هجوما عنيفا بثلاث سيارات مفخخة على منطقة الصوامع، قرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقى وسط سوريا.

ونقلت قناة ( سكاى نيوز) اليوم عن نشطاء قولهم إن هذا الهجوم أسفر عن مقتل عشرات من عناصر قوات النظام السورى والميليشيات المساندة له، كما تقدم التنظيم وسيطر على مناطق جديدة .

جدير بالذكر أن تنظيم داعش بات على بعد عشرة كيلومترات عن مركز مدينة تدمر خاصة بعد تقدم اليوم بمنطقة الصوامع، التى تحتوى على قواعد قوات روسية إلى جانب قوات النظام والميليشيات المساندة لها.

ويأتى هذا التقدم لداعش فى ريف حمص الشرقي، بعد أسبوع من سيطرة التنظيم على خمسة مواقع قرب مفرق تليلة شمال شرقى مدينة تدمر.

وفى السياق ذاته، دمرت وحدة من الجيش السورى اليوم الأربعاء مقرين لتنظيم "جبهة النصرة" فى درعا البلد، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكرى قوله "إن وحدة من الجيش، وجهت ضربات مركزة على مقرات لتنظيم جبهة النصرة فى درعا؛ أسفرت عن تدمير مقرين للتنظيم، والقضاء على عدد من المسلحين".

وأشارت "سانا" إلى أنه سقط - أمس - ما لا يقل عن 11 مسلحا من تنظيم جبهة النصرة فى عملية مركزة لوحدة من الجيش على تجمعاتهم وتحصيناتهم شرق بلدة النعيمة، بريف درعا الشرقي.

وفى سياق متصل، دمر الطيران السوري، اليوم، آليات لتنظيم داعش الإهابى فى طلعات على تجمعاتهم ومحاور تحركهم بريف الرقة الغربي.

وأفاد المصدر العسكرى بأن "سلاح الطيران السوري، نفذ طلعات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك مسلحى تنظيم داعش على طريق الطبقة - انباج وطريق انباج-أبو العلاج وجنوب غرب زكية فى ريف الرقة الغربي"، مبينا أن الطلعات أسفرت عن تدمير آليات مصفحة ومزودة برشاشات للتنظيم، ومقتل وإصابة العشرات من مسلحيه، منوها إلى أن الجيش السورى ومجموعات الدفاع الشعبية دمرا - أمس الأول - العديد من الآليات وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة لداعش، وأوقعت فى صفوفهم عشرات القتلى فى أنباج ومفرق زكية، دير حافر على طريق أثريا الطبقة.

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