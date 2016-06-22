نبيل العربى يؤكد وقوف الجامعة العربية إلى جانب الأردن فى محاربة الإرهاب

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى الأربعاء، الاعتداء الإرهابى الجبان الذى وقع أمس الثلاثاء على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة، معربا عن تعازيه لحكومة وشعب الأردن وتضامن الجامعة الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن فى محاربة الإرهاب والقائمين عليه.

جاء ذلك خلال لقاء العربى اليوم فى عمان مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى ناصر جودة، حيث بحثا التعاون القائم بين الأردن والجامعة وأهمية تعزيز العمل العربى المشترك بما يخدم القضايا العربية والتعامل مع التحديات التى تواجهها.

وبحث الجانبان الجهود المبذولة على كافة الصعد لمواجهة آفتى الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية التى تقوم عليها والتنسيق المطلوب بين الدول العربية فى هذا الشأن، كما استعرضا التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية فى موريتانيا الشهر المقبل والمواضيع التى تتضمنها.

وتناول الجانبان آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وأهمية إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة محددة بسقف زمنى تفضى بالنهاية إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على التراب الوطنى الفلسطينى على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية فى إطار حل الدولتين الذى يضمن الأمن والسلام لكل دول المنطقة.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، كذلك تطورات الأوضاع فى سوريا والعراق وليبيا واليمن..مؤكدين على أهمية تغليب لغة الحوار والتوصل إلى حل سياسى لجميع القضايا والتطورات.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن التحديات التى تشهدها المنطقة غير مسبوقة ويجب التعاون بين جميع الدول العربية فى مواجهتها، مبديا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع الأردن نظرا لدور الأردن المحورى الهام بقيادة الملك عبدالله الثانى فى التعامل مع مختلف القضايا..ومنوها باعتزاز الجامعة بعلاقتها الخاصة مع الأردن.

كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) قد أقام الليلة الماضية فى عمان حفل تكريم للأمين العام منحه خلاله الوشاح الأكبر لدولة فلسطين تقديرا لجهوده ومواقفه الشجاعة والمشرفة فى خدمة قضايا أمته العربية وفى الطليعة منها قضية فلسطين وتثمينا عاليا لأخلاقه النبيلة ودبلوماسيته الرفيعة والحكيمة.

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