أخبار العراق..قوات التحالف الدولى تشن 35 غارة على داعش فى سوريا والعراق

شنت قوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 35 غارة جوية على مواقع تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى عن القيادة المركزية لعمليات التحالف قولها- فى بيان الأربعاء- أنه تم تنفيذ 18 غارة فى سوريا استهدفت منشآت للتنظيم بالقرب من البوكمال والرقة ومنبج ومارع ضربت ودمرت وحدات تكتيكية ومواقع قتالية ومعدات نفطية ومركبات ومقرات للتنظيم.

وأضافت القيادة أنه جرى تنفيذ 17 غارة فى العراق بالقرب من بيجى والفلوجة وكيسيك والموصل والقيارة والرمادى وتلعفر، ضربت عددا من الوحدات التكتيكية والمواقع القتالية والمركبات ومناطق تجمع عناصر التنظيم إلى جانب نفق ومعدات مدفعية ومنصات لإطلاق الصواريخ ومواقع للأسلحة التابعة لداعش.

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