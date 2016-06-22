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تفاصيل حكومة بشار الأسد الجديدة وتغيير 12 وزيرا

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تفاصيل حكومة بشار الأسد الجديدة وتغيير 12 وزيرا تفاصيل حكومة بشار الأسد الجديدة وتغيير 12 وزيرا
أصدر الرئيس السورى بشار الأسد اليوم، الأربعاء، مرسوما بتكليف المهندس عماد محمد ديب خميس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية.

وذكرت قناة روسيا اليوم بحسب مصادر أن "خميس" أوشك بالفعل على الإعلان عن أسماء طاقمه الحكومى الجديد الذي يضم 12 وزيرا جديدا، مع احتفاظ الوزارات السيادية بوزرائها الحاليين وهم : وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ، وزير الداخلية محمد الشعار، وزير الدفاع فهد جاسم الفريج، ووزير المالية إسماعيل إسماعيل.

ودخل إلى الجديدة كل من فارس الشهابي نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزيرا للصناعة، حيان سليمان وزيراً للاقتصاد، بشر الصبان وزيراً للإدارة المحلية، محمد جهاد اللحام وزيرا للعدل ، هلال هلال وزيرا للاتصالات ، نصوح سمنية وزيراً للكهرباء، السفير علي عبد الكريم وزيرا للإعلام، راما عزيز وزيرة للزراعة، عماد الأصيل وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، فاديا ديب وزيرة للصحة ، فرح المطلق وزيرا للتربية.

وبذلك يحتفظ كل من وزراء النفط سليمان عباس، والتعليم العالي محمد عامر ماردينى، والمصالحة الوطنية علي حيدر، والثقافة عصام خليل، والأشغال العامة حسن عرنوس، والشؤون الاجتماعية ريما القادري، والعمل خلف العبدالله، والنقل غزوان خيربك، والإسكان محمد وليد غزال، والموارد المائية كمال شيخة، والأوقاف محمد عبد الستار السيد، والتنمية الإدارية حسان النوري، والبيئة نظيرة سركيس، والسياحة بشر اليازجي بحقائبهم.

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مصر 365

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