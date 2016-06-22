29 يونيو.. الحكم على نقيب الفلاحين و3 من أعضاء النقابة لاتهامهم بالنصب

قررت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع وسكرتارية، مصطفى رشدى، مد أجل الحكم فى الدعوة المقامة ضد نقيب الفلاحين و3 من أعضاء مجلس النقابة لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون، لجلسة 29 يونيو.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقى أن 38 شخصا تقدموا ببلاغات ضد "أسامة. م" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى. ك" أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه "نجم الدين. ك" مدير الشؤن القانونية بالنقابة، و"فارس. ر" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء علي مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.

وجاء فى أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين قدأعلنت فى وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلي قطع مساحة كلا منها 5 أفدنه، بمقابل 190 ألف جنية للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنية كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصه للنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الاعلان المنشور.

وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شىء عن هذة الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجىء بالفلاحين يتهموه بالنصب ويطلبوا من النقابة اعادة الاموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الارض.

اليوم.. نظر محاكمة نقيب الفلاحين و3 آخرين فى "النصب على مواطنين"

>