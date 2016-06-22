خالد علي: قدمت للمحكمة مراسلات «سرية» تؤكد مصرية تيران وصنافير

قال خالد علي المحامي الحقوقي وصاحب دعوى إعادة جزيرتي تيران وصنافير لمصر، إن الجزيرتين في خريطة 1922، تابعتان لمصر، وهو ما قامت هيئة المحامين بتقديمه للمحكمة الإدارية، بالإضافة لتقديمهم مراسلات سرية وردت في بعض الكتب التاريخية، تؤكد مصرية الجزيرتين، فضلا عن مراسلات سرية صادرة من وزارة المالية المصرية -وهي المسؤولة وقتها عن الحدود البحرية- عام 1936، مع وزارة الخارجية، عند تأسيس المملكة العربية السعودية، والتي أكدت مصرية الجزيرتين.

> جاء ذلك خلال المؤتمر، الذي عقده منذ قليل، بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، للتوضيح ماجاء أمس في حكم المحكمة الادارية بمصرية جزيرتي صنافير و تيران وبطلان اتفاقيه ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

> وأضاف “علي”، أن عدد كبير من رسائل الدكتوراه، تقدم شواهد ووثائق تاريخية تثبت مصرية الجزيرتين، وعلى أثره حصلوا على درجات الدكتوراه.

وأوضح أن الأرشيف البريطاني أكد خلال الحرب العالمية الثانية، تواجد قوات مصرية على الجزيرتين، بالإضافة لتقديم محضر مجلس الأمم عام 1945، أن المراسلات السرية بين مصر والسعودية، أكدت مصرية الجزيرتين.

المراسل: عمر عبد الناصر