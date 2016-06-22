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تقرير في الجول - ماذا خسر يوفنتوس برحيل موراتا

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تقرير في الجول - ماذا خسر يوفنتوس برحيل موراتا تقرير في الجول - ماذا خسر يوفنتوس برحيل موراتا

أعلن ريال مدريد عن تفعيله لبند إعادة شراء ناشئه السابق ألفارو موراتا لاعب يوفنتوس الحالي ليعود مرة أخرى صاحب الـ23عاما للقلعة البيضاء في إسبانيا.

موراتا الذي بدأ مسيرته الكروية في قطاع الناشئين في أتليتكو مدريد ثم خيتافي قبل الإنتقال للكاستيا الخاصة بريال مدريد وتصعيده للفريق الأول سيعود مرة أخرى لمدينة مدريد بعد عامين قضاهما لأول مرة خارجها في تورينو الإيطالية.

يوفنتوس استفاد كثيرا من موراتا ورحيله يعتبر خسارة كبيرة على المستوى الفني للبيانكونيري سواء في الوقت الحالي أو المستقبل بخسارة لاعب شاب صغير من تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليجري.

مهاجم الإسباني لم يكن الخيار رقم واحد لأليجري هذا الموسم ولكن رحيله سيؤثر سلبا على قائمة البيانكونيري إذا لم يتم تعويضه بالشكل المناسب.

أليجري كان يعتمد على موراتا في النصف الثاني من الموسم كبديل ذهبي وأبرزها عندما حل بديل أمام بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب في ربع النهائي وصنع هدف التعادل في المباراة التي انتهت 2-2 وعندما سجل هدف فوز البيانكونيري بالكأس في مرمى ميلان فور نزوله كبديل في النهائي.

45 مباراة من 93 شارك فيهم موراتا مع يوفنتوس أليجري سجل إجمالا 27 هدف وصنع 20 أخرين لزملائه.

يوفنتوس لم يخسر مهاجم شاب بقدرات تهديفية مميزة وقدرة على صناعة الأهداف لزملائه ولكن أيضا خسر لاعب جوكر في قائمة ألجيري.

موراتا لا يلعب كقلب هجوم فقط ولكنه أيضا يستطيع اللعب كمهاجم ثانوي كبديل لباولو ديبالا إضافة إلى قدراته وإمكانية إشراكه كجناح هجومي في طريقة 4-3-3.

أليجري لم يتعامل مع موراتا بشكل جيد الموسم الماضي بالإعتماد عليه كبديل والرقم 2 خلف ماندزوكيتش وبرحيله خسر يوفنتوس وأليجري واحدا من أهم أوراقه الرابحة.

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