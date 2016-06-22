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رسميا - ليستر سيتي يضم مدافع خيخون مجانا

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رسميا - ليستر سيتي يضم مدافع خيخون مجانا رسميا - ليستر سيتي يضم مدافع خيخون مجانا

أعلن نادي ليستر سيتي رسميا ضم لويس هيرنانديز مدافع سبورتينج خيخون مجانا بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وسوف ينضم هيرنانديز إلى ليستر سيتي بدء من الأول من شهر يوليو المقبل، وكان اللاعب قد أكد في وقت سابق أنه لن يجدد عقده أو يلعب مجدد لخيخون.

وجاء في بيان رسمي عبر موقع النادي "ليستر سيتي يستعد للمشاركة لأول مرة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا في موسم 2016-2017، ضم إلى صفوفه هيرنانديز الإضافة القوية".

وتابع البيان "هيرنانديز بنى سمعة قوية لنفسه، بطريقته التي يلعب بها مع قدرة هائلة على قراءة المباراة".

وأصبح هيرنانديز ثاني صفقات ليستر سيتي بعد أن ضم الفريق في وقت سابق رون روبرت زيلير حارس هانوفر.

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