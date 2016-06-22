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حبس ضابط شرطة رفع سلاحه على قوة أمنية أثناء تنفيذ إزالة شقته بالإسكندرية

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حبس ضابط شرطة رفع سلاحه على قوة أمنية أثناء تنفيذ إزالة شقته بالإسكندرية حبس ضابط شرطة رفع سلاحه على قوة أمنية أثناء تنفيذ إزالة شقته بالإسكندرية

أرشيفية

قررت نيابة شرق الإسكندرية، حبس ضابط شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة مقاومة السلطات، أثناء تنفيذ قرار إزالة لوحدته السكنية المخالفة، وتهديدهم بسلاحه الميرى. وكان اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق أحال ضابط شرطة إلى النيابة العامة، لقيامه بتهديد قوة الحى ورفعه سلاحه فى وجههم أثناء تنفيذ قرارا إزالة لوحدتين سكنتين، مخالفتين فى العقار رقم 164 طريق الجيش، وهى الطوابق 21 و 22.

وأرسل رئيس الحى إخطارا لمديرية أمن الإسكندرية، لإعلامه بالواقعة، وقرر اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية، عرض الضابط على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

 

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