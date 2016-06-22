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تناول الوجبات السريعة أثناء الحمل يعرض 3 أجيال قادمة لأمراض القلب والسكر

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تناول الوجبات السريعة أثناء الحمل يعرض 3 أجيال قادمة لأمراض القلب والسكر تناول الوجبات السريعة أثناء الحمل يعرض 3 أجيال قادمة لأمراض القلب والسكر
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية للوجبات السريعة خاصة عند الإفراط فى تناولها، وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب جامعة واشنطن الأمريكية أن الإفراط فى أكل "الفاست فوود" أو الأطعمة السريعة خلال الحمل له تأثيرات خطيرة على الأجنة والأجيال القادمة.

وأشارت الدراسة إلى أن السيدات الحوامل اللاتى يتناولن الوجبات السريعة الغنية بالدهون والسكريات بشكل يومى منتظم يعرضن أبناءهن وأحفادهن وأبناء أحفادهن (أى 3 أجيال كاملة) للإصابة بالسمنة وأمراض القلب ومرض السكر من النوع الثانى.

الخطير أن الأبناء والأحفاد يصبحن أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض الخطيرة حتى لو اتبعوا حمية غذائية صحية وتناولوا أطعمة مفيدة تتمتع بقيمة غذائية عالية.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الوجبات السريعة تتسبب فى حدوث مشاكل فى الحمض النووىDNA الموجود فى بويضات الأجنة، وهو ما يؤدى إلى حدوث خلل فى مصانع طاقة الجسم المعروفة باسم الميتوكوندريا، والضرورية لعملية التمثيل الغذائى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية الشهيرة "Cell Reports"، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أضرار الوجبات السريعة


>جدير بالذكر أن الوجبات السريعة تتسبب فى حدوث الكثير من الأضرار الصحية وفقا للأبحاث الطبية الحديثة، حيث ثبت أنها ترفع خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكر والسكتة الدماغية وأمراض الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض القلب، كما أن تناولها خطر أثناء الحمل يرفع فرص إصابة المواليد باضطرابات الوزن.

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