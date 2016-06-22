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أخبار سوريا..سوريا تدين الهجوم الإرهابى فى الأردن

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أخبار سوريا..سوريا تدين الهجوم الإرهابى فى الأردن أخبار سوريا..سوريا تدين الهجوم الإرهابى فى الأردن
أدانت سوريا بشدة هجوم (الركبان) الإرهابى بالأردن، مؤكدة أن هذا العمل يؤكد مجددا أن الإرهاب لا حدود له ولا أحد بمنأى عنه.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمى فى وزارة الخارجية، والمغتربين السورية قوله" أن سوريا تدين بشدة الاعتداء الإرهابى، الذى وقع فى الأردن أمس، وتعرب عن مواساتها، وتعاطفها مع الشعب الأردنى الشقيق، وعائلات الضحايا الثكلى..إن هذا العمل الإرهابى يؤكد مجددا أن الإرهاب لا حدود له ولا أحد بمنأى عنه، وقد نبهت سوريا مرارا إلى أن الإرهاب سيرتد على داعميه، كما أكدت على الدوام استعدادها للتعاون مع الأشقاء فى مكافحة الإرهاب، وحماية أمن، واستقرار المنطقة".

يشار إلى أن الهجوم الإرهابى وقع على الحدود الشمالية الشرقية وراح ضحيته ستة شهداء و14 مصابا من القوات المسلحة، والأمن العام والدفاع المدنى.

من ناحية أخرى أدانت وزارة خارجية سلطنة عمان، اليوم الأربعاء بشدة التفجير الإرهابى الذى استهدف موقعًا حدوديًا للجيش الأردنى، والذى أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت الوزارة فى بيان لها- حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- عن صادق المواساة للشعب الأردنى الشقيق، حكومة وشعبًا وأهالى الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
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