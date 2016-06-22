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أخبار فلسطين..مستوطنون يهود يستأنفون اقتحام الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

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أخبار فلسطين..مستوطنون يهود يستأنفون اقتحام الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال أخبار فلسطين..مستوطنون يهود يستأنفون اقتحام الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال
استأنف مستوطنون يهود اليوم الأربعاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات صغيرة، ومتتالية بمرافقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وبالتزامن مع ذلك، طرد حراس الأقصى حاخاما يهوديا وحفيده، حاولا أداء صلوات وطقوس تلمودية داخل باحات المسجد، وسلموهما للشرطة الإسرائيلى ، وسط هتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين.

ويتواجد فى الأقصى عدد كبير من المصلين الذين ينتشرون برحابه الطاهرة، فى الوقت الذى تنشغل فيه طواقم متعددة تابعة للأوقاف الإسلامية فى تنظيف وترتيب المسجد، استعدادا لاستقبال المزيد من آلاف المواطنين لأداء الصلوات فيه، خاصة صلاتى التراويح والفجر.

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مصر 365