أخبار فلسطين..الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى الليلة الماضية وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة فى محافظات الضفة تركزت فى رام الله والبيرة وطولكرم والقدس.

وأوضح نادى الأسير الفلسطينى- فى بيان اليوم- أن 8 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة بينهم أطفال، وكذلك جرى اعتقال 7 مواطنين من القدس بينهم قصر وفتاة.

ومن محافظة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 6 مواطنين، كما أعتقل 3 مواطنين من محافظة الخليل، واثنين من بلدة بيت فجار فى محافظة بيت لحم، واثنين من محافظة قلقيلية.

وذكر نادى الأسير أن مواطنين آخرين اُعتقلا من محافظة نابلس.

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