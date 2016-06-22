أخبار فلسطين..الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى الليلة الماضية وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة فى محافظات الضفة تركزت فى رام الله والبيرة وطولكرم والقدس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وذكر نادى الأسير أن مواطنين آخرين اُعتقلا من محافظة نابلس.
وأوضح نادى الأسير الفلسطينى- فى بيان اليوم- أن 8 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة بينهم أطفال، وكذلك جرى اعتقال 7 مواطنين من القدس بينهم قصر وفتاة.
ومن محافظة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 6 مواطنين، كما أعتقل 3 مواطنين من محافظة الخليل، واثنين من بلدة بيت فجار فى محافظة بيت لحم، واثنين من محافظة قلقيلية.
وذكر نادى الأسير أن مواطنين آخرين اُعتقلا من محافظة نابلس.
>