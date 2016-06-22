وزير الدفاع يصدق على إعلان قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية

صدق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على إعلان قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية (الحربية – البحرية – الجوية – الفنية العسكرية – الدفاع الجوى – كلية طب القوات المسلحة – المعهد الفنى للقوات المسلحة)، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، دفعة أكتوبر 2016.

وتبدأ توقيتات سحب الملفات اعتبارا من يوم 26 يونيو الجارى، من مكتب تنسيق الكلية الحربية، بالإضافة إلى مكتب تنسيق نادى الفتح الاجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية اعتبارا من يوم 24 يوليو 2016، وكذلك مكتب تنسيق أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية اعتبارا من 24 يوليو يوليو 2016، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل نائب مدير الكلية الحربية.

وأعلن مدير الكلية الحربية اللواء أركان حرب جمال أبو اسماعيل أن الشروط العامة للقبول وهى أن يكون الطالب ووالداه وأجداده مصريو الجنسية وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقاً للشروط والمجموع الذى يحدده مكتب تنسيق القبول للكليات والمعاهد العسكرية، وألا يكون قد مضى على حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام واحد بشرط أن يكون مقيدا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد وأن يكون قد اجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف.

وأوضح مدير الكلية الحربية أنه يشترط على الطالب المتقدم للكيات والمعاهد العسكرية أن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج، وألا يكون قد استقال أو فصل تأديبيا من أى كلية معهد عسكرى مدرسة عسكرية، وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وألا يقل الطول للذكور لكل الكليات عن 170 سم (الكلية الجوية فقط يسمح للطول بأقل من 170 سم وحتى 158 سم كحد أدنى) وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية.