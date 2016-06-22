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الشرطة الفرنسية تحظر مظاهرة احتجاجية على إصلاحات مقترحة لقانون العمل

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الشرطة الفرنسية تحظر مظاهرة احتجاجية على إصلاحات مقترحة لقانون العمل الشرطة الفرنسية تحظر مظاهرة احتجاجية على إصلاحات مقترحة لقانون العمل

الشرطة الفرنسية_أرشيفية

حظرت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، مظاهرة احتجاجية على إصلاحات مقترحة لقانون العمل مما يدفع بالمواجهة بين واتحادات العمال إلى الذروة،حسبما ذكرت”سكاي نيوز عربية”.

وتنظم اتحادات العمال منذ أشهر تظاهرات ضد تعديلات على قانون العمل ستتيح عملية توظيف وطرد الموظفين بشكل أسهل. ودعت الاتحادات إلى تظاهرة مشابهة يوم غد الخميس.

وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنها ستسمح فقط بتجمع غير متحرك في باريس في محاولة لاحتواء أي أعمال عنف لكن الاتحادات قالت إن حظر السير في مظاهرة لن يكون مقبولا وإنها ماضية في خطط الاحتجاج في شوارع باريس.

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