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مباحث الشرقية: فريق بحث جنائى لتحديد مرتكبى واقعة سرقة مكتب بريد أولاد صقر

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مباحث الشرقية: فريق بحث جنائى لتحديد مرتكبى واقعة سرقة مكتب بريد أولاد صقر مباحث الشرقية: فريق بحث جنائى لتحديد مرتكبى واقعة سرقة مكتب بريد أولاد صقر
قال اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تكليف فريق بحث جنائى من إدارة البحث، بالتنسيق مع مباحث أولاد صقر، للتوصل إلى مرتكبى واقعة سرقة مبلغ 104 ألف جنيه من خزينة مكتب بريد أولاد صقر.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من الرائد أحمد شمس رئيس مباحث أولاد صقر، يفيد بلاغا من وكيل مكتب بريد أولاد صقر بسرقة مبلغ 104 ألف جنيه من خزينة مكتب البريد، بعد تهشم الخزينة وتحرر المحضر رقم 8170 جنح أولاد صقر لسنة 2016.

ومن جانبه انتقل أحد أعضاء نيابة أولاد صقر العامة، لمعاينة مكتب البريد، وكشفت المعاينة أن المسئولون عن المكتب نقلوا من المبنى الرئيسى للبريد منذ عدة أيام إلى شقة، لحين إجراء إصلاحات بالمبنى الرئسى، وقررت النيابة العامة انتداب الأدلة الجنائية ورفع البصمات لجميع الموظفين بالمكتب.

وطلبت النيابة العامة برئاسة محمد علاء الدين حريز مدير النيابة العامة، تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، فيما انتقل الرائد كريم السيد رئيس قسم الأدلة الجنائية، والنقيب أحمد إبراهيم مفتش الأدلة الجنائية بالشرقية، والخبير ياسر فوزى المنير خبير السلاح ومسرح الجريمة، والخبير محمد عبد الوهاب خبير البصمات.

وتم رفع البصمات من على الخزينة ومعاينة مسرح الواقعة وتدوين الملاحظات، وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أنه يستبعد سرقة عناصر إجرامية من الخارج المبلغ المالى، ويحتمل أن تكون الخزينة تم فتحها بمفتحها الأصلى.


>- مجهولون يسرقون 104 آلاف جنيه من خزينة مكتب بريد أولاد صقر بالشرقية

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