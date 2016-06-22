الإنتهاء من أعمال تطوير وتجميل وسط مدينة أخميم بسوهاج‎

أوضح محمود إمام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اخميم، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل ميدان الست عزيزة والضريح بوسط مدينة اخميم وذلك فى إطار خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة اخميم لتطوير وتجميل المدينة.

وأضاف إمام ان خطة تطوير الميدان قد شملت انشاء جدارية عبارة عن ثلاث مآذن يعلوها الهلال بالاضافة الى عمل بلدورات جديدة ودهانها كما تم ايضا اعادة الرصف وتركيب كشافات انارة موفرة للطاقة وانشاء بيت لتجميع القمامة بدلا من الحاويات التى كانت تعيق حركة المرور مؤكدا انه جارى تطوير باقى الميادين بالمدينة بما يتناسب مع الطابع التاريخى الذى تتميز به مدينة اخميم .