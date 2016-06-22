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بالفيديو.مشجع أرجنتيى يسجد أمام “ميسى” فى مبارة المربع الذهبى بـ«كوبا أمريكا»

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ميسىاقتحم مشجع أرجنتيني أرضية ملعب مباراة الأرجنتين وأمريكا بنصف نهائي كوبا أمريكا من أجل لمس قدم ليونيل ميسي والسجود أمامه في لقطة أثارت جدلا واسعا.

 ميسي سجل باللقاء الهدف الثاني من بين أربعة أهداف لمنتخب بلاده  أمام نظيره الأمريكي ،في مباراة المربع الذهبي لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2016) المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

اللقاء كان رقم 78 للنجم الآرجنتينى مع منتخب بلاده ،ورفع به   ميسي رصيده إلى 55 هدفا ، ليعتلي صدارة أفضل هدافي الفريق عبر تاريخه منفردا بالقمة بفارق هدف واحد أمام باتيستوتا الهداف التاريخي السابق للفريق.

ميسى والمشجع

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