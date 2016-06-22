بلايك ليفلي تطل بـ 3 تنسيقات مختلفة في نفس اليوم

أدهشتنا الممثلة بلايك ليفلي Blake Lively بإطلالات حمل ساحرة في مهرجان كان السينمائي قبل عدة أسابيع، ولم يطل غيابها، إذ أطلَّت من جديد بـ 3 تنسيقات مختلفة ليلة البارحة.

في الإطلالة الأولى اختارت تنسيقاً ناعماً بفستان واسع باللون الأصفر مع جاكيت دينم بسيط، أما في الثانية فكانت متألقة بفستان بيج قصير مميز مزين بالورد والكريستالات البراقة مع حزام جلدي عريض، أما في الإطلالة الثالثة فقد اختارت فستاناً أزرقَ ضيقاً نسَّقته مع حذاء مطبَّع بألوان عصرية.

ما رأيك في إطلالات بلاك ليفلي وهل نجحت في تنسيقها؟