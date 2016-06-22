إصابة 3 أشخاص فى حادثين متفرقين بالبحر الأحمر

أصيب صباح اليوم الأربعاء، 3 أشخاص فى حادثين متفرقين بالبحر الأحمر، أحدهم سقط من أعلى بناية سكنية، والآخران فى تصادم سيارة ملاكى بشاحنة على طريق الزعفرانة غارب، وتم نقلهم لمستشفى غارب المركزى.

كانت قد تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا يفيد سقوط المدعو عصام مصباح 36 سنة مقيم بنى سويف من أعلى بناية سكنية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى غارب المركزى، وتبين إصابته باشتباه كسر بالضلوع وكدمات بالساقين.

كما تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث تصادم بالكيلو 15 بطريق الزعفرانة غارب، وقع بين سيارة ملاكى رقم "254 ه ص ط" مع نقل تريلا "753" الإسكندرية، مما أسفر عن إصابة اثنين هما محمود محمد عبد الصمد 54 سنة مقيم بالقاهرة مصاب بجروح وسحجات باليد اليسرى، وأحمد الصباحى أحمد 45 سنة مقيم بالقاهرة مصاب بجروح وسحجات بالوجه.

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