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الفيفا يقرر إحالة أزمة التصنيف الاستثنائى لمنتخبات أفريقيا للجنة الطوارئ

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الفيفا يقرر إحالة أزمة التصنيف الاستثنائى لمنتخبات أفريقيا للجنة الطوارئ الفيفا يقرر إحالة أزمة التصنيف الاستثنائى لمنتخبات أفريقيا للجنة الطوارئ

فيفا

أحال الاتحاد الدولى أزمة التصنيف الاستثنائى الذى كان مقرراً إعلانه أمس الثلاثاء إلى لجنة الطوارئ بالفيفا، للبت فيه وإصدار التصنيف النهائى خلال الساعات المقبلة قبل إجراء قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. كان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى أرسل اعتراضاً على التصنيف الأخير للاتحاد الدولى والذى وضع فى التصنيف الثانى، ليقرر الفيفا إعادة التصنيف لتؤكد المؤشرات الأولية أحقية الفراعنة فى التواجد فى التصنيف الأول. ووفقا لمصدر بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر مسئولو الاتحاد الدولى إحالة التصنيف الاستثنائى إلى لجنة الطوارئ بعد اعتراض أكثر من دولة على التصنيف الجديد.

 

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