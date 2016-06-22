بأشهر أغاني المسلسلات «على الحجار» يحيى حفله بالأوبرا الجمعه المقبل

قدم الفنان علي الحجار باقة من أغانى أشهر المسلسلات التى قدمها يحييه بالحفل الذى يحييه على المسرح المكشوف، وذلك في التاسعة والنصف مساء الجمعه 25يونيو

الحفل يقام ضمن السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا بعد غد الجمعة،ويغنى به الحجار” على مدار الساعتين، مجموعة من أغانى المسلسلات التى قدمها ومنها “ذئاب الجبل _المال والبنون_بوابة الحلوانى _أبو العلا البشرى_عصفور النار_مسألة مبدأ” ،بالإضافة لأدعية من ألبومها الدينى “الملك لك” ،و“على قد ما حبينا _يا مصري ليه – يا طالع الشجرة – هنا القاهرة – من غير ما تتكلمى – راح توحشينى – لو تعرفى – عارفه – حرما يا سيدي _عنوان بيتنا”.