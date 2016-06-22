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«المالية» تلغى إجازة الجمعة والسبت بداية يوليو بمصلحة الخزانة لصرف المعاشات

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«المالية» تلغى إجازة الجمعة والسبت بداية يوليو بمصلحة الخزانة لصرف المعاشات «المالية» تلغى إجازة الجمعة والسبت بداية يوليو بمصلحة الخزانة لصرف المعاشات

عمرو الجارحي، وزير المالية

قرر عمرو الجارحي، وزير المالية، استمرار العمل بمقر مصلحة الخزانة العامة بمنطقة لاظوغلي بوسط القاهرة خلال يومي ١و٢ يوليو المقبل، وهما عطلة أسبوعية حيث يوافقان يومي الجمعة والسبت.

جاء ذلك حتى يتمكن أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم من صرف معاشاتهم قبل حلول إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح الدكتورمحمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، بأن الوزير وجه أيضًا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وجميع المتعاملين مع مصلحة الخزانة العامة.

وأشار محمد فتحي، رئيس مصلحة الخزانة العامة، إلى أن المصلحة سيستمر العمل بها يومي ١ و٢ يوليو المقبل حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية الخاصة بشهر رمضان، ويستمر صرف مستحقات آخر شخص يتواجد بصالة صرف المعاشات.

 

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