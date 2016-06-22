داعش يواصل تقدمه في ريف حمص باتجاه تدمر

شن تنظيم داعش هجوما عنيفا بثلاث سيارات مفخخة على منطقة الصوامع قرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي وسط سوريا، حسبما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

وقتل إثر هذا الهجوم عشرات من عناصر قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له، كما تقدم التنظيم وسيطر على مناطق جديدة، وفق ما أفاد به ناشطون ومصادر ميدانية.

وبات تنظيم داعش على بعد عشرة كيلومترات عن مركز مدينة تدمر، خاصة بعد تقدم اليوم بمنطقة الصوامع، التي تحتوي على قواعد قوات روسية إلى جانب قوات النظام والميليشيات المساندة لها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت قبل أيام، عن مقتل عسكري روسي، ليرتفع بذلك عدد قتلاها في سوريا إلى 11 عنصرا.

ويأتي هذا التقدم لداعش في ريف حمص الشرقي، بعد أسبوع من سيطرة التنظيم على خمسة مواقع قرب مفرق تليلة شمال شرقي مدينة تدمر.