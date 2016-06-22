ضبط 4 بنادق آلية ومسدسين وفردين خرطوش فى حملة أمنية بسوهاج

شنت مديرية أمن سوهاج فجر اليوم، الأربعاء، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير الأمن وقيادة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية بالاشتراك مع ضباط وحدات مباحث المراكز والأقسام استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر.

وأسفرت الجهود عن ضبط بندقية الية و150 ترمادول المخدر بقصد الإتجار حيازة المتهم هانى. ج. م.ع 34 سنة عامل ومقيم بندر ساقلته - وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1283 إدارى مركز ساقلته لسنة 2016.

وتم ضبط بندقية آلية حيازة المتهم احمد. س.ا 43 سنة عامل ومقيم بندار الشرقية مركز جرجا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2101 إدارى مركز جرجا لسنة 2016 وتم ضبط بندقية خرطوش حيازة المتهم احمد. ا. م. خ 29 سنة عامل ومقيم الكوامل قبلى مركز المنشاة وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز المنشاة.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط بندقية خرطوش عيار 12 بروحين ذات خزينة خارجية حيازة المتهم محمد. ج. ا. ب 30 سنة عامل ومقيم الكوامل قبلى مركز المنشاة وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز المنشاة،و تم ضبط طبنجة ماركة لاما 9 م طويل مطموسة الأرقام،و " 5 " طلقه من ذات العيار حيازة المتهم احمد. ع. ا. م 26 سنة مزارع ومقيم قرية المعيصرة مركز البلينا وتحرر عن ذلك المحضر رقم " 5 " أحوال مركز البلينا.

وتم ضبط طبنجة مجهولة العيار ومدون عليها TMBARATOR بدون أرقام حيازة المتهم احمد. ا. م. أ 23 سنة عامل ومقيم شارع أبوالحسن القيسارية قسم أول سوهاج وله محل إقامة آخر الشوش مركز سوهاج تحرر عن ذلك المحضر رقم 11051 جنايات مركز سوهاج لسنة 2016م، تم ضبط فرد خرطوش محلى الصنع حيازة المتهم إسماعيل. ع.ع 33 سنة عامل ومقيم أولاد جبارة مركز العسيرات وتحرر عن ذلك المحضر قم 5 أحوال مركز العسيرات.

كما تم ضبط فرد خرطوش محلى الصنع حيازة المتهم مصطفى. ن.ش 30 سنة عامل ومقيم السلامون مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 42 أحوال مركز طما وتم ضبط فرد خرطوش محلى الصنع حيازة المتهم محمود. ن. ش 28 سنة عامل ومقيم السلامون مركز طما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15 أحوال مركز طما.

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