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حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني

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حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (20) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني.

ونصّ القرار على أن يكون لمدير عام الهيئة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.

ويُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2011 الخاص باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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