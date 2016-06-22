كوبا أمريكا - ميسي: الوصول للنهائي شرف.. ونأمل أن نفوز به هذه المرة

قال ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين إن الوصول لنهائي بطولة كوبا أمريكا شرف، وأبدى آماله في الفوز بالبطولة.

وكان منتخب الأرجنتين قد تفوق على نظيره الأمريكي في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2016 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-0.

وصرح ميسي عقب المباراة "الوصول لثالث نهائي على التوالي مع منتخب الأرجنتين شرف كبير".

وأَضاف "الوصول لنهائي كوبا أمريكا كان هدفنا، الأرجنتين دائما يريد أكثر، مرة أخرى نحن في النهائي ونأمل أن نفوز به".

وأتم "منتخبنا يستحق ذلك لأننا قدمنا كل شيء جيد على الصعيد الدفاعي والهجومي، نحن طموحين ولدينا الكثير من الأمل بالفوز بتلك البطولة".

وأصبح ميسي الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين بعد أن سجل هدفه الـ55 متخطيا جابرييل باتيستوتا الذي سجل 54 هدفا، بعد هدف البرغوث الرائع من ركلة حرة مباشرة في الشوط الأول ضد أمريكا.

وينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من مواجهة كولومبيا وتشيلي بنصف نهائي البطولة فجر الخميس.