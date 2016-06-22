صراع الصفقات – تقرير: مانشستر سيتي يقترب من ضم نوليتو

قال تقرير صحفي إنجليزي إن مانشستر سيتي قد اقترب من ضم مانويل نوليتو مهاجم سيلتا فيجو ومنتخب إسبانيا.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية فإن مانشستر سيتي قد اقترب من الإعلان عن صفقة انضمام مهاجم سيلتا فيجو إلى صفوفه.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب قد اتفق فعليا على البنود الشخصية مع الأزرق السماوي وسيوقع على عقدا يمتد لثلاثة أعوام يتقاضى بموجبه 4 ملايين يورو في العام.

وشارك نوليتو في الموسم المنصرم مع سيلتا فيجو في 29 مباراة بالدوري الإسباني سجل خلالهم 12 هدفا كما صنع 7 أخرين.

ويلعب نوليتو مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا، وبدأ في جميع مباريات اللاروخا الثلاثة ضد التشيك وتركيا وكرواتيا بالمجموعة الرابعة من البطولة.

وتأهل المنتخب الإسباني لدور الـ16 من اليورو، ومن المتوقع أن يواجه أول المجموعة الخامسة، المركز الذي يبدو أقرب لإيطاليا.