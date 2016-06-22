فان دير فارت: رونالدو شخص ممل

قال رافاييل فان دير فارت لاعب ريال مدريد السابق وريال بيتيس الحالي إن كريستيانو رونالدو نجم النادي الملكي ومنتخب البرتغال شخص ممل لا يرغب في مصادقته.

ولعب الثنائي سويا في ريال مدريد لمدة موسم وحيد 2009-2010، قبل أن يرحل الهولندي إلى توتنام في 2010.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن" لفان دير فارت:"لا أعتقد أنني سأكون صداقة يوما مع رونالدو".

وأضاف "كريستيانو شخص ممل".

وأتم حديثه عن الطريقة التي يتدرب بها النجم البرتغالي "إنه أول من يصل إلى أرض الملعب للتدريب وأخر من يغادره".

ويشارك رونالدو مع منتخب البرتغال في بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا أيسلندا والمجر والنمسا، ويخوض أخر مواجهات دور المجموعات ضد نظيره المجري يوم الأربعاء ويحتاج البرتغالي وزملائه الفوز بتلك المواجهة للتأهل لدور الـ16.