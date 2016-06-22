صراع الصفقات – يوفنتوس: برشلونة لن يبيع ماسكيرانو

قال جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي ليوفنتوس إن برشلونة لن يبيع متوسط ميدان خافيير ماسيكرانو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت عدد من التقارير الصحفية قد ربطت يوفنتوس بضم ماسكيرانو من برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية وكذلك داني ألفيش.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" لماروتا "برشلونة لا يريد بيع ماسكيرانو، وذلك الموضوع أغلقناه".

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن يوفنتوس ضغط على برشلونة لأسابيع من أجل ترك الدولي الأرجنتيني يرحل خلال الصيف لكن النادي الكتالوني رفض رفضا قاطعا.

ويشارك ماسكيرانو مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2016 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصل للنهائي مع كتيبة راقصي التانجو بعد التغلب على أمريكا بنتيجة 4-0 في نصف النهائي.