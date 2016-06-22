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لأول مرة.. عضو بالكنيست الإسرائيلى يلتقى بمروان البرغوثى فى سجن جلبوع

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لأول مرة.. عضو بالكنيست الإسرائيلى يلتقى بمروان البرغوثى فى سجن جلبوع لأول مرة.. عضو بالكنيست الإسرائيلى يلتقى بمروان البرغوثى فى سجن جلبوع
كشف موقع واللا الإسرائيلى النقاب عن أن عضو الكنيست جمال زحالقة بالقائمة العربية المشتركة التقى هذا الأسبوع بالأسير الفلسطينى مروان البرغوثى بسجن جلبوع الإسرائيلى.

وأضاف الموقع الإسرائيلى أن اللقاء الذى استمر لساعتين تحدثا فيه عن العديد من القضايا من أهمها وضع الأسرى الفلسطينيين فى سجون إسرائيل، واستعرض زحالقة لـ"البرغوثى" الوضع السياسى فى ظل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الفاشية.

وأوضح أن الفلسطينيين لا يزالون يواصلون الكفاح ضد إسرائيل، بينما اثنى البرغوثى على توحد عرب 48 من خلال إنشاء القائمة العربية المشتركة فى الكنيست.

وقال الموقع الإسرائيلى إن البرغوثى اتهم فى عام 2004 بقتل 5 إسرائيليين، والتورط فى 4 هجمات إرهابية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية لكونه قيادى بفتح، ومن بينها الهجوم على مطعم للوجبات فى تل أبيب عام 2002 وقتل على أثره 3 إسرائيليين.


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