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الليلة| «ONTV» و«النهار» و«سكاي نيوز» ينقلون حفل سحور جامعة القاهرة على الهواء

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الليلة| «ONTV» و«النهار» و«سكاي نيوز» ينقلون حفل سحور جامعة القاهرة على الهواء الليلة| «ONTV» و«النهار» و«سكاي نيوز» ينقلون حفل سحور جامعة القاهرة على الهواء

أرشيفية

كتبت- إنجي لطفي

تنقل ثلاث قنوات فضائية ONTV، والنهار اليوم، وسكاي نيوز عربية، على الهواء مباشرة، الليلة، حفل سحور جامعة القاهرة والمقرر له اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً.
> وكان دكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قد أكد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على استعداد الجامعة لهذه المناسبة بحضور لفيف من الوزراء الحاليين والسابقين، وشخصيات عامة، وصحفيين وكتاب وفنانين، ويواكب ذلك مهرجان رمضانى فنى لفرق التنورة وفرقة المولد ، والألعاب الشعبية ، وغناء مواهب الجامعة ، والطفل أحمد وإنشاد دينى وذلك على مسرح سيقام أمام الباب الجمهورى للقبة.

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