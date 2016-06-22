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بالصور.. حملات متتالية بعرب بورسعيد لتظهير الصرف الصحي ورفع كفاءة قطاعاته

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بالصور.. حملات متتالية بعرب بورسعيد لتظهير الصرف الصحي ورفع كفاءة قطاعاته بالصور.. حملات متتالية بعرب بورسعيد لتظهير الصرف الصحي ورفع كفاءة قطاعاته

أرشيفية

تابع محمد كمال، رئيس حى العرب، اليوم الأربعاء، أعمال تطهير خطوط الصرف الصحى التي تتم بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بعدة مناطق بالحي خلف قسم العرب وشوارع الناصر و100و عاطف السادات والشوارع الفرعية.

وقام الحى بعمل حملة مسائية لكنس الشوارع ورفع كفاءتها وأخري لإزالة الحواجز الحديدية بمنطقة الكويت والسلام ، وتابع ميدايناً رئيس الحى رفع كفاءة قطاعاته بشوارع الصباح – الثلاثينى – عبادى.

وأعلن محمد كمال رئيس حي العرب أن هناك تعليمات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وأضاف بانة يتم يوميا رفع الحواجز الحديدية التي قام أصحاب المحلات بوضعها امام محلاتهم كما يعيق حركة المارة

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