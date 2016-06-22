نقل ومجازاة 7 أطباء وممرضين لتغيبهم عن النوبتجية بمستشفى أبنوب المركزي في أسيوط

أصدر الدكتور محمد حسين نوح، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، اليوم الأربعاء،قرارًا بنقل ومجازاة 7 أطباء وأخصائيين لتقصيرهم في أداء عملهم وتغيبهم عن النوبتجية.

وصدر القرار السالف خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها بمستشفى أبنوب المركزي، حسبما أفاد مراسلنا.

وقال “نوح”، إن الجولات المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة هدفها تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن من خلال المرور، والمتابعة لتقييم الأداء بوحدات الخدمة الصحية .

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، إلى أن جولة مستشفى أبنوب المركزي، أسفرت عن وجود بعض المخالفات من بينها” تغيب عدد من الأطباء، وعدم تواجدهم بالنوبتجية”.

وأضاف أن تم اتخاذ إجراءات عاجلة منها:” نقل عدد 2 طبيب من مستشفى أبنوب المركزي إلى مستشفى البداري المركزي، وإحالة عدد 3 أخصائيين للشئون القانونية، فضلًا عن مجازاة عدد 2 ممرضة لتقصيرهم وتغيبهم عن أداء عملهم” .

وكان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، قد شدد خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة على تكثيف حملات المتابعة والمرور المستمرة على الوحدات والمستشفيات الصحية، خاصةً خلال شهر رمضان، واقتراب الأعياد والإجازات وإعلان حالة الطوارىء بأقسام الاستقبال والحوادث، لمواجهة أي مستجدات أو حوادث طارئة، فضلًا عن التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بصحة المرضى والخدمات العلاجية العلاج لهم بالمستشفيات والوحدات الصحية القروية .