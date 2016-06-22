جنح قصر النيل تقضى ببراءة 22 من متظاهرى "جمعة الأرض"

قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، ببراءة 22 من متظاهرى جمعة الأرض من تهمة إثارة الشغب وقطع الطريق والتظاهر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين جهاد ، وحضور أحمد سلامة وكيل النيابة ، وشريف صلاح أمين السر .

يذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفى، أسندت للمتهمين اتهامات بالتظاهر بدون تصريح، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق، والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر وتخريب المنشآت العامة والخاصة أثناء تنظيم مظاهرات بمحيط نقابة الصحفيين اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتى تيران وصنافير.

جنح قصر النيل تصدر حكمها اليوم على 22 من متظاهرى "جمعة الأرض"