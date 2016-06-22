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«الكسب غير المشروع»يفتح تحقيقا موسعا فى وقائع حصول مسئولين سابقين على أراضى بالدولة

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«الكسب غير المشروع»يفتح تحقيقا موسعا فى وقائع حصول مسئولين سابقين على أراضى بالدولة «الكسب غير المشروع»يفتح تحقيقا موسعا فى وقائع حصول مسئولين سابقين على أراضى بالدولة

حسام عبد الرحيم وزير العدل

كشفت مصادر قضائية، عن أن جهاز الكسب غير المشروع أمر بفتح تحقيقات موسعة فى الوقائع التى أحالتها لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إلى الجهاز منذ أيام والخاصة بقيام بعض رجال الأعمال وموظفين سابقين بالدولة باستغلال النفوذ والحصول على أراضى بطريق الكسب غير المشروع مما أدى إلى تضخم ثرواتهم.

وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب شكل لجنة من هيئة الفحص والتحقيق لدراسة وفحص الوقائع المحالة إلى الجهاز من لجنة استرداد الاراضى والتى شملت مخالفات صارخة تمثلت فى قيام مسئولين سابقين بالدولة ورجال أعمال بالاستيلاء على مساحات ضخمة من أراضى الدولة منذ سنوات طويلة تعود إلى عام 2005 دون سند قانونى وتربح منها سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحًا طائلة . وأشارت إلى أن لجنة الفحص والتحقيق ستقوم بحصر تلك الأراضى وقيمتها وما عليها من ممتلكات علاوة على حساب الأرباح التى حصل عليها هؤلاء المسئولين وذلك لتوجيه لهم تهمة الكسب غير المشروع .

 

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