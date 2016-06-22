ضبط صاحب معرض سيارات انتحل صفة ضابط للاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

ألقى ضابط بمرور الإسكندرية، القبض على صاحب معرض سيارات ينتحل صفة ضابط بجهة سيادية وبحوزته، أقراص مخدرة وأفيون.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطاراً من النقيب "فتحى. م " - 30 سنة ضابط بإدارة مرور الأسكندرية والمعين بحملة مرورية أمام نقطة مرور كارفور دائرة قسم محرم بك، بضبط صاحب معرض سيارات ينتحل صفة ضابط بجهة سيادية.

وأشار الإخطار إلى أنه حال استيقاف الضابط للسيارة رقم س ف د مصر قيادة "فؤاد. م" - 42 سنة صاحب معرض سيارات مقيم دائرة قسم سيدى جابر للاطلاع على التراخيص الخاصة به رفض إبراز التراخيص، وانتحل صفة ضابط مخابرات عامة وقدم بادج نحاسى بتلك الصفة.

وبتفتيشه ضبط معه "9 " أقراص مخدرة، وعدد "2" لفافة لمخدر الأفيون - وطبنجة ماركة كولت أمريكى الصنع - وعدد "12" طلقة من ذات العيار والمرخصة له بموجب الرخصة.

وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى والطبنجة مرخصة له بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

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