إصابة 4 فى مشاجرة بسبب الخلاف على شراء الأسماك بدار السلام بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج من السيطرة على مشاجرة بسوق السمك دائرة المركز أصيب فيها بائعون وعاملون بسبب الخلاف على بيع الأسماك.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد وقوع مشادة كلامية بسوق السمك تطورت إلى مشاجرة ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد هشام فوزى، وكيل فرع بحث الجنوب، والمقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث المركز، بوصول جريو محمود عليو 55 سنة بائع أسماك مصاباً "بجرح متهتك بجوار العين اليمنى واشتباه كسر بعظام الأنف"، ياسر أحمد مختار 29 سنة بائع أسماك مصاباً بجرح بفروة الرأس وجرح سطحى بالأصبع الأوسط باليد اليمنى، أحمد جريو محمود 24 عامل مصاباً بجرح رضى بفروة الرأس وكدمات بالساعد الأيمن، ومصطفى جريو محمود 21 سنة عامل، مصاباً بجرح قطعى باليد اليمنى والأصبع الأوسط لليد وكدمات بالكتف الأيمن والكوع الأيمن، ويقيمون بناحية البلابيش قبلى دائرة المركز إلى مستشفى دار السلام المركزى، وتم تحويل الأول لمستشفى سوهاج الجامعى والرابع لمستشفى سوهاج العام.

وقد أشارت تحريات وحدة مباحث المركز إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحمد رمضان عبد الغفار، مؤمن رمضان عبد الغفار، عبد الحميد رمضان عبد الغفار، حامد فرج تغيان "خال المذكورين" ويقيمون عرب حلوان التابعة لعزبة رضوان دائرة المركز على أثر حدوث مشادة كلامية أمس بين المصابين والمتهم الأول "كانت برفقته والدته" بسبب خلاف على شراء الأسماك تعدوا عليهما فيها بالضرب "دون حدوث إصابات"، وعليه فقد حضر سالفو الذكر وتعدوا على المصابين بالضرب بالعصى والشوم مما نتج عنه إصابتهم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وضبط المتهمين والأدوات المستخدمة.

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