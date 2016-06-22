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لحواء.. اهزمى أعراض انقطاع الطمث بالحمص وفول الصويا

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لحواء.. اهزمى أعراض انقطاع الطمث بالحمص وفول الصويا لحواء.. اهزمى أعراض انقطاع الطمث بالحمص وفول الصويا
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بشأن أفضل النصائح والتوصيات للسيطرة على الأعراض المصاحبة لمرحلة انقطاع الطمث أو الدورة الشهرية، ومن أبرز هذه الأعراض: الهبات الساخنة وجفاف القناة التناسلية وإفراز عرق غزير أثناء الليل ومشاكل النوم واضطرابات المزاج وزيادة الوزن.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة إراسموس روتردام الهولندية إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى هزيمة أعراض مرحلة انقطاع الطمث وتشمل: الحمص ومنتجات الصويا مثل: فول الصويا وكذلك حليب وجبن الصويا، نظرا لأنها تحتوى على بعض المركبات الطبيعية التى تشبه إلى حد كبير الهرمونات الجنسية الأنثوية وبالتالى تعمل على تعويضها ومنع الإصابة بتلك الأعراض المزعجة.

وأضاف الباحثون أن هذه الوصفات الطبيعية قد تغنى السيدات عن الهرمونات التعويضية، والتى أثير الكثير من المخاوف والتحذير حولها بسبب دورها فى رفع خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الثدى.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد تقييم 62 دراسة إكلينيكية شملت أكثر من 6600 سيدة فى مرحلة انقطاع الطمث، ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "JAMA" خلال شهر يونيو الجارى.

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